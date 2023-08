Sigrid Kaag heeft haar rol als hoeder van de schatkist misbruikt om D66-wensen veilig te stellen

Het aantal mensen in ons land, ook kinderen, dat in armoede leeft neemt toe. Dit is de uitkomst van het regeringsbeleid, en je moet daar iets aan doen. Nu zal iedereen met een beetje boerenverstand direct kijken naar de enorme fondsen die tijdens de formatie op aandringen van D66 apart gezet zijn voor klimaat en voor stikstofbeleid. De adviserende instanties – RvS, CPB, ook alle economen – zijn altijd tegen zulke fondsen, omdat ze de democratie uithollen (want fondsen onttrekken zich aan de jaarlijkse afweging van alle middelen), en omdat ze het toetsen op effectiviteit onmogelijk maken (je wil weten of die miljarden de stikstof echt terugdringen). Maar het woord van D66 was wet bij de formatie.

