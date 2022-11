’Alles voor het klimaat, het stokpaardje van D66’

Of wat te denken van de miljarden aan ontwikkelingsgeld. Zou dat niet verslavend werken. Of de miljoenen aan subsidies die elk jaar weer uitgestrooid worden aan dezelfde substanties. Minister Kaag zal wel bang zijn dat er van duurzaamheid niets terecht komt als er gecompenseerd wordt. Wij moeten arm worden en vooral ook blijven ook al gaat dat ten koste van de economie en welzijn van de burger, want alles voor het klimaat, het heilige stokpaardje van D66.

Geesje Visser, Kampen