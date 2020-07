Brief 3 ’Excuses maken aan Dutchbat’

Het was echt onverantwoord om onze militairen weg te sturen met onvoldoende bewapening; u weet het waarschijnlijk nog wel: een loop op een pantservoertuig was zo verschrikkelijk provocerend! Maar wél je leven mogen wagen ter meerdere eer en glorie van politici die met hun zogenaamde bijdrage aan de wereldvrede de blits wilden maken!

Als ze dan met nagenoeg lege handen tegenover een zwaar bewapende overmacht niets kunnen uitrichten, schimpscheuten en grove beledigingen van diezelfde lui op mogen vreten! Zelfs onze toenmalige minister-president liet zich zonder wederhoor denigrerend uit over de in het artikel genoemde chauffeur! Je moet maar durven!

Ik ben niet zo van: ’Over de doden niets dan goeds’ in dit geval. Het zegt echt iets over de mentaliteit van sommige hooggeplaatsten als het om onze militairen gaat. Dit land wil bijna aan iedereen excuus aanbieden, wel of niet gedwongen door actiegroepen en/of politici van diverse pluimage. Ik zou zeggen: Begin bij Dutchbat III.

Jaap Deli,

Bloemendaal.