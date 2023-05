Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Onzekerheid die families op platteland nu ervaren, kan niet langer voortduren

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Eindelijk is er goedkeuring uit Brussel voor de uitkoopregeling van boeren. Veehouders die veel stikstof uitstoten kunnen zich laten uitkopen door de overheid. Voor boerderijen in de buurt van natuurgebieden is de regeling financieel extra gunstig. Voor het kabinet komt de melding uit Brussel als een opluchting. Het uitkopen is een hoeksteen van het beleid dat moet leiden tot minder stikstofuitstoot.