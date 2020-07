’De beste spelers aan de top’

Geldt dit dan ook voor het Nederlands elftal? Daar is de afspiegeling ook niet echt in balans. De witte spelers zijn daar echt in de minderheid. Bij heel veel Nederlandse clubs is dat trouwens zo. Hoe dat kan? Nou gewoon omdat ze niet goed genoeg zijn of omdat die donkere spelers beter zijn.

Zou dat ook zo kunnen zijn in de top van de voetbalbesturen? Dat ze gewoon de beste mensen nemen? En moet je dat nu gaan veranderen? Nu gaan kiezen op huidskleur of gender? Ik hoorde ook al dat er mensen met beperkingen in moeten komen. Nog even en dan komt je alleen in een bestuur als je aan al die voorwaarden voldoet. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

S. Van der Horst,

Enkhuizen