Laat mannen maar het huis poetsen

„We hebben poetshulp voor u, maar het is wel een man.” So what? Kunnen mannen niet poetsen of wat? Zolang de persoon een taal spreekt die ik kan verstaan en goed en legaal werkt, zie ik niet in waarom poetsen ’een privilege’ voor vrouwen zou moeten zijn. Mijn droom is altijd geweest dat mannen ook het huishouden zouden doen en hun deel van de zorgtaken op zich zouden nemen. Practice what you preach als je voor gelijkheid staat.