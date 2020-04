Zonder praktische adviezen zijn we verloren

Politici staan voor een duivels dilemma. De wetenschappelijke verdeeldheid veroorzaakt dit duivels dilemma. Tegenspraak is de essentie van de wetenschap, totdat er een theorie of een verklaring bewezen wordt. Zij beweegt door de ’trial and error-methode’, vallen en opstaan, gissen en missen. Dit is de wetenschappelijke methode, zonder ernstige consequentie voor de wereld. Maar nu volgt de politiek de adviezen van wetenschappers en dat heeft wel consequenties voor de samenleving.