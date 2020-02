Douane-stempel met een verhaal

Tijdens een bezoek aan zijn ouders in België koopt de zoon van Annet* een mooie camera. Die neemt hij mee naar zijn woonplaats op de Filipijnen. Bij vertrek vanaf Schiphol levert Jasper* de rekening in bij de Douane voor een stempel. Hiermee kan hij de BTW terugvragen. Tot zijn verbazing weigert de Douane de stempel te zetten. Jasper staat volgens hen in België ingeschreven. Hij heeft daarom geen recht op teruggave van de BTW. Dat klopt helemaal niet, wat nu?