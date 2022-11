We hebben contact opgenomen met Ferrolight en die heeft direct een nieuwe plafondbak besteld. Ik kreeg later via een telefoontje wel te horen dat het wat langer kon duren. Alle begrip daarvoor, zei ik! En wat kreeg ik daarna? Een mooie bos bloemen met een reep chocola en een kaart met excuses voor het ongemak. Zo kan het dus ook! Superleuk gebaar.

Ilse van Rooijen, Wijk bij Duurstede

