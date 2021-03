Ook na jaar blijft er verschil in perceptie over corona tussen Nederland en Italië

Het is, terwijl ik dit schrijf, precies een jaar geleden dat mijn vrouw haar meest absurde verjaardag vierde. Een nichtje uit Nederland vroeg telefonisch nog vriendelijk hoe zij het wilde vieren. Maar we konden plotseling niets meer doen. We hadden de Italiaanse premier Giuseppe Conte de avond ervoor een lockdown horen afkondigen. We mochten niet meer naar buiten, tenzij één van ons noodzakelijke boodschappen moest doen, of voor werk of om gezondheidsredenen.