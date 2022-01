’Middenpartij moet opkomen voor belangen gewone burger’

Dit leidt tot een nog grotere kloof met een groot deel van de bevolking die het minder voor elkaar heeft of de negatieve gevolgen van hun handelen aan de lijve ondervindt. Aan hun wensen en behoeften wordt geen gehoor gegeven en hun stem op protestpartijen wordt genegeerd. Is er dan geen middenpartij die ook voor hun belangen opkomt. Van de VVD en D66 en GL hoeven we niets verwachten. Van oudsher was het de PvdA met een doorsnee van de bevolking onder hun leden die hier oog voor had en veel goeds tot stand heeft gebracht. Ook het CDA moet zich aangesproken voelen met hun sociale wortels in de regio. Beide partijen hebben goede bestuurders die het verschil kunnen maken. Hier liggen kansen voor deze partijen om de kloof te overbruggen als zij dat willen. Of berusten zij inmiddels ook in de ontstane tweedeling: dat belooft weinig goeds voor het land.

Gerrit Aalbersberg,

Arnhem