Na het debacle in Noord Holland met datacenters is dit alweer een voorbeeld van een fout marketingpraatje. Datacenters slurpen water voor koeling en het afvalwater is allesbehalve schoon. Waar gaan we dit lozen? In de Eemshaven of in onze kwetsbare Waddenzee? En dat voor die anderhalve arbeidsplaats? Er is ook nog zoiets als toekomstgericht sturen op kwaliteit van leven en natuur. En deze plannen staan hier volkomen haaks op.

A. Kramer