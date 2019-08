’Tesla grootste schadeveroorzaker’

Al jaren stijgen de verzekeringspremies fors, 10% of meer per jaar is het nieuwe normaal en stijgingen van 100% in een jaar komen ook voor, schrijft R.M. Duijne.

Argumenten zijn klimaatverandering en duurdere reparaties aan auto's. Nu blijkt dat veel elektrische auto’s met Tesla als koploper (Tel. 7/8), verantwoordelijk zijn voor relatief veel en dure schades. Daarmee subsidieren de overige autobezitters de reeds riant gesubsidieerde Tesla-rijders.

Je gaat je afvragen in hoeverre de extreme premieverhogingen van de afgelopen jaren nu echt nodig waren.

R.M. Duijne, Almere