Brief 2 ’Warmtepomp is energieslurper’

Warmtepompen zijn enorme energieslurpers. Dus iedereen een warmtepomp is een aanslag op het elektrische kabelnet. Ook het aangemoedigde elektrisch rijden vraagt steeds meer elektrisch energie. Dan nog ’iedereen van het gas af’ wil zeggen elektrisch koken dus nog meer energie. De aanwezige kabels hebben maar een beperkte capaciteit anders worden ze te warm of dusdanig heet dat de isolatie het begeeft met als gevolg kortsluiting. Dit gevaar is bezworen door de beveiliging, wordt het te gevaarlijk voor de kabel dan wordt hij uitgeschakeld met als gevolg geen verwarming, geen warm (bad)water, geen gevulde auto accu en geen warme maaltijd. Dus de verplichte warmtepomp wordt een ramp; is heer over nagedacht door de ’deskundigen’.

G. Roest, Zwijndrecht