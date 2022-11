’Deeltijdwerker kiest voor zichzelf’

Waarom moet het leven bestaan uit het najagen van werktijd, iedere dag? En wie heeft er nou zoveel zin in een 40-urige werkweek voor salaris van 1600 euro in de maand?! Een mensenleven is meer waard dan dat. Een mensenleven is niet geboren om de economie te laten groeien maar om zichzelf te laten groeien. Heel verstandige mensen gaan om die reden weg uit de economische wereld, weg uit het almaar draaiende rad van arbeid om arbeid, op weg naar een leven voor zichzelf ergens off the grid in Portugal, Zweden of Alaska. Daar weet je waarvoor je werkt, je stopt je opbrengsten direct in je mond. Dat is nóg beter dan in deeltijd werken voor de portemonnee van de baas en de Belastingdienst van Nederland. Laat je niet gek maken deeltijders, hou vol. Het is jouw leven en daarom jouw wereld.

Marloes H.