Houd de Holocaust erbuiten, please

Door ronald plasterk

Op 9 november was de jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht. Bij ons in de buurt gebeurt dat bij een klein monument dat voor het Muiderpoortstation op het stationsplein staat. Dat station, inmiddels een monument, is in 1939 geopend. Het is net als het Amstelstation en station Enschede ontworpen door architect Schelling. Het is een schitterend voorbeeld van het Nieuwe Bouwen: baksteen, veel staand glas in ijzeren kozijnen, karakteristieke ronde ramen. Vanaf het Muiderpoortstation zijn binnen drie jaar na de feestelijke opening 11.000 Joodse medeburgers afgevoerd en vrijwel allemaal vermoord. Behalve een architectonisch monument is het station daarmee ook een guilty building. Alle NS-medewerkers, de buurtbewoners, de politie, de gemeente, iedereen begreep destijds dat hier iets afschuwelijks gebeurde, maar iedereen deed keurig mee.