’Jeugd wordt bijgebracht dat het spoedig einde oefening is’

Eurocommissaris Frans Timmermans vindt het ’tijd om vrede te sluiten met onze planeet’. Sebastien Valkenberg: „De bezielende kracht van de apocalyps is gering – ze zet aan tot wanhoop in plaats van hoop.” Ⓒ AFP/HH

De mens kan het best zo snel mogelijk uitsterven, dan kan hij ook geen kwaad doen aan natuur en milieu. Dat sentiment bespeurt Sebastien Valkenberg in de samenleving, met name onder jongeren. „Geef ze eens ongelijk. Hun wordt bijgebracht dat het spoedig einde oefening is.”