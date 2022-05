Premium Columns

In de tien jaar dat ik in Rusland woonde, ben ik één keer belemmerd om iets uit te geven

Ik vraag me af wat de Russische bevolking eigenlijk meekrijgt van de situatie in Oekraïne. Horen ze alleen wat Poetin wil dat ze horen, dus dat de inval in de Oekraïne een noodzakelijke vredesmissie is? Of krijgen ze een gebalanceerder beeld doordat ze ook Westerse media lezen? Sinds Poetin aan de m...