’Boerka-verbod gewoon handhaven’

De initiatiefnemers, enkele vrouwen die een nikab dragen, zeggen dat het verbod ze treft in het belijden van hun geloof. Laten we er maar geen aandacht aan schenken. Mensen die dit organiseren zijn min of meer oproerkraaiers.

De boerka en nikab zijn verboden in openbare gelegenheden en daar hebben ze zich aan te houden. Wel vind ik dat een buschauffeur en treinconducteur bij het kaartjes knippen/controle mogen eisen dat boerkadraagsters hun gezicht tonen bij een eventueel abonnement.

