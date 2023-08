’Hulpgeld verspild’

100 Miljoen belastinggeld naar een land dat in het bezit is van onder andere uranium, een exportproduct wat miljarden opbrengt. Dat geld gaat in een paar zakken en de bevolking kan creperen. Waarom Nederland dan per jaar 100 miljoen gaat geven is echt belachelijk. Dat zal ook gelden voor de omringende landen waar oorlog voeren normaal schijnt te zijn. Nederland moet haar handen van deze landen aftrekken want heel veel geld hier in pompen heeft geen enkel nut. Als dat wel zo was geweest dan zag het land er al heel anders uit. Stoppen hiermee dus.

H. Hazenoot

Noordwijk