’Bloot in een kinderprogramma is gewoon een slecht idee!’

Karel1955 snapt in ieder geval niet waarom er zo’n programma moet zijn: „Dit is weer zo’n onzinprogramma dat niks bijdraagt aan wat dan ook. Waarom kinderen in een studio neerzetten vol naakte mensen, terwijl deze groep helemaal niet bezig is met naakte mensen en al helemaal niet met vreemde volwassenen?” Leonardus uit Limburg zegt ook: „Onnodig, geeft waarschijnlijk meer problemen dan oplossingen.” En Leen_van_nieuwenhuyzen1947: „Ik vind het voor kinderen volkomen ongepast op de tv.”

Geweld

Volgens Kees_naaktgeboren (’What’s in a name?’) kunnen mensen zich beter over andere zaken druk maken: „Ik wou dat de mensen zich eens zo druk gingen maken over het vele geweld waar kinderen mee geconfronteerd worden. Ook in het Jeugdjournaal. En wel eens meegekeken met uw kind naar één van de vele animatiefilms? Die staan bol van geweld! Dat is blijkbaar al normaal. Maar gewoon menselijk natuurlijk bloot zou dan wel schadelijk moeten zijn? Wat zijn mensen dan toch rare wezens (geworden).”

Lindabierman: „Hoewel ik het programma zelf niet heb gezien, zie ik hier het probleem niet van in. Waar ik meer een probleem mee heb is dat onze kinderen een vertekend beeld krijgen van het menselijk lichaam. Hoe dat komt? Door de gefotoshopte artiesten en BN’ers in magazines.” Dat signaleert Zippo ook: „Ik ken jonge meisjes en jonge jongens die onzeker over hun lichaam zijn, omdat ze uitsluitend de perfectie op sociale media zien. Dat is zo ontzettend schadelijk voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen. Dáár zou wat aan gedaan moeten worden. Toon dat 99,9% van de mensen niet prachtig is en bulten, lovehandles of kwabberbuiken heeft. Naakt is wel normaal en de preutsheid begint belachelijke vormen aan te nemen, maar maak er dan een meer maatschappelijke taak van dat wij naakt normaal vinden door heldere voorlichting en toelichting. Dus of dit programma daar nou de manier voor is?”

Mar08 vindt dat een dergelijk programma wel kan en snapt de weerstand niet: „De vertrutting in Nederland neemt helaas met de jaren toe. Wat is er zo erg aan een naakt vrouwen/mannenlichaam? Je wordt nu eenmaal naakt geboren.”

Weerzin

Hoewel er dus ook begrip is bij een aantal mensen, overheerst de weerzin, bij Loves_coffee2 bijvoorbeeld: „Te zot voor woorden. Ik bepaal wanneer mijn (klein)kinderen wat zien. Ik bekijk hoe de kinderen in het leven staan en wanneer wat hun ontwikkeling verbetert. Ik vraag netjes wat hun ouders ervan vinden. (..) Ieder kind maakt een andere ontwikkeling mee. Confronteren zonder voorbereiding en napraten is hetzelfde als de acties van de schreeuwende anti-Zwarte Piet-beweging. De NPO duwt je steeds meer door de strot.”

Marinka2019 heeft ook haar bedenkingen: „Of het schadelijk is, weet ik niet, maar het getuigt op z’n minst van slechte smaak. Het gevoel van schaamte, het over grenzen heen gaan van kinderen die zich daartegen niet kunnen verweren, lijken mij voldoende redenen voor ouders om hun kinderen hier niet naar te laten kijken of aan deelnemen.” Ad Smits vindt dat ook: „Men kan kinderen vast ook op een andere wijze een en ander uitleggen... moet dat dan per se met naakte mensen?”

Taboes

Kunstenares Phil Bloom ziet dat de taboes van de jaren 60 weer hun intrede doen. Tomtax vindt dat niet eens zo gek: „Ik dacht dat we inmiddels wel hadden geleerd dat de jaren 60 funest zijn geweest voor de Nederlandse samenleving en dat het beslechten van die taboes voor een individualistische hedonistische maatschappij zonder cohesie heeft gezorgd.”