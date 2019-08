’Drugshandelaars gewoon dom’

„Het is zuur voor die mannen die dachten hun zakken te kunnen vullen met de verkoop van drugs op een festival in Boedapest.

Maar aan de andere kant zijn ze ook dom dat ze dat doen. Zijn hun hersenen al aangetast door de drugs, is het gewoon dommigheid, of zien ze vooral dollartekens in hun ogen.

In Hongarije hangt ze nu een (levens)lange gevangenisstraf boven het hoofd voor drugssmokkel. Misschien zou het een goed idee zijn dat Nederland ook zo’n beleid zou voeren voor mensen die met drugs worden aangehouden. Maar dan moet er wel gehandhaafd worden en niet gedogen zoals altijd.”

E. Mast