Brief 1: ’Geld lost drugsprobleem niet op’

Op deze manier wordt het nog ingewikkelder en nog meer papierwerk. Nederland is het grootste doorvoerland in het drugstransport in Europa.

Ik geloof dat de beste oplossing is: de wet veranderen, zeer zware straffen opleggen en dat achterlijke gedoogbeleid voor alle soorten drugs afschaffen.

G. Petalas

