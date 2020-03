Brief 1 ’Verkeerde uitspraak Halsema’

Wat is dit voor een reactie van een burgemeester? Ik hoop dat ik haar verkeerd begrijp met betrekking tot deze uitspraak, maar hoe kun je met zo’n uitspraak je team en medewerkers, etc. maar bovenal de Amsterdammers nog motiveren om je aan de regels te houden? Of geldt dit dan niet voor deze GroenLinkse burgemeester?

Frits Neyndorff

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: