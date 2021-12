’Sifan Hassan powervrouw’

Zij is geboren in Ethiopië, maar haar hart is geheel ’Oranje’. Ze had tranen in haar ogen tijdens het hijsen van de Nederlandse driekleur en bij het spelen van het Wilhelmius na haar twee zeges tijdens de Olympische Spelen in Tokio afgelopen zomer. Zij veroverde goud op de 5000 en de 10.000 meter. En op de 1500 meter snelde ze naar het brons. Maar Sifan is meer dan dat. Tijdens een videoverbinding op het Sportgala droeg Sifan een hoofddoek maar tijdens de wedstrijden droeg zij geen hoofddoek. Ze bepaalt zelf wanneer zij een hoofddoek draagt, dat is pas echte vrijheid.

Danny Lim, Wassenaar