Er zijn echter geen laadpalen, de electriciteitsnetwerken kunnen het niet aan, kobalt voor de accu’s worden met kinderhandjes opgegraven, binnen 10 jaar is kobalt op. De caravans kunnen we hoe dan ook vergeten want elektrische auto’s kunnen dat onmogelijk trekken. Maar politici kijken weg. Het gaat hun om het statement. Alle belangrijke onderdelen voor elektrische auto’s worden in derdewereldlanden gewonnen of gemaakt, de afhankelijkheid is enorm. Als de ellende echt enorme proporties aannemen zijn de huidige politici al weg, genietend van hun luxe leven.

A. Luermans,

Maastricht