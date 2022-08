Premium Het beste van De Telegraaf

Chinese vissers zien zelfs hun vangst getest worden op corona

Door Cindy Huijgen

Peking - Voor Chinese toeristen in eigen land is deze zomer anders dan de vorige. Hoewel China toen minder coronamaatregelen hanteerde, durfden mijn vrienden vorig jaar nauwelijks Peking te verlaten. Dit keer hanteert de hoofdstad een verbod voor reizigers die in risicogebieden zijn geweest. Toch wagen Chinezen de gok.