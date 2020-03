’Verdient leraar te weinig?’

Als leraren klagen en staken vanwege hoge werkdruk en lage salarissen, dan leeft heel Nederland mee. Maar is dat klagen wel terecht? Wat weten we eigenlijk van de lerarensalarissen?

Als ik lees dat ene Sanne met haar 23 jaar in het basisonderwijs netto 2130 euro verdient, dan lijkt mij dat een prima salaris, zeker als je daarbij bedenkt dat ze twaalf weken per jaar vakantie heeft. Of is dat een taboe onderwerp?

Leeftijdgenoten van Sanne, die werkzaam zijn in de zorg werken zeker zo hard, onder eveneens zeer hoge werkdruk. Zij hebben maximaal vijf weken per jaar vakantie, waarbij ze met hun collega's langdurig moeten puzzelen wanneer ze die eventueel op mogen nemen. Zij draaiden veel avond- nacht- en weekenddiensten. En dan nog verdienen ze minder dan genoemde Sanne.

Leo van der Vaart, Ermelo