Uitslag Stelling: ’Machtsstrijd in het heelal’

De visie van Bezos dat het op termijn mogelijk kan worden om de mensheid te spreiden over het heelal om daarmee de aarde te sparen is volgens de stemmers volstrekt onrealistisch. Men ziet het nut niet in van commerciële ruimtetrips. Een scepticus: „Ik gun de miljardairs best hun ’fun’, maar om dit nu zogenaamd te doen ten gunste van de aarde, wie gelooft dat nou!” We kunnen dit soort experimenten beter overlaten aan de traditionele instellingen, zeggen de meeste deelnemers. „Het lijkt mij beter dat dit soort reizen uitsluitend door NASA en vergelijkbare instituten wordt gerealiseerd. Geen dagje Efteling naar de ruimte, maar uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek en niet om rijkelui even een pleziertje te doen.”

Ongeveer een kwart van de stemmers vindt het wel goed dat niet alleen overheidsorganisaties als NASA of ESA, maar ook commerciële aanbieders de mogelijkheden van reizen door de ruimte verkennen. „De ruimterace tussen de VS en USSR heeft nieuwe technologie opgeleverd. Commerciële bedrijven kunnen dit beter en sneller dan de overheidsinstanties met hun enorme bureaucratie. Ook dit zal ons nieuwe technieken opleveren en natuurlijk ook winst voor de bedrijven.”

Het gros van de respondenten keurt deze machtsspelletjes in de ruimte echter af. Een van hen: „Denk aan de ruimterace uit de jaren 60 tussen Rusland en Amerika. Toen ging het om de strijd tussen twee grootmachten, die probeerden als eerste een ruimteschip de ruimte in te schieten. Nu gaat de strijd tussen een aantal superrijke mannen, met een enorm ego. Zij hebben echt maar één doel, en dat is nog meer geld verdienen.”

Greenpeace die de reisjes ’megalomane egotrips’ noemde heeft op dat punt dan ook volkomen gelijk, vinden de meeste stemmers. „De ruimtereisjes zijn speeltjes voor superrijken die op aarde alles al hebben of gedaan hebben. In een tijd van klimaatverandering kan dit echt niet.” De meerderheid is het hiermee eens. „Verkwisting van grondstoffen, geld en energie”, zegt iemand hierover.

Laten we eerst maar eens onze aarde (en de wereldbevolking) redden voordat we de ruimte in vliegen, is de overheersende mening. Zo stelt een respondent: „Er sterven mensen van de honger en door oorlog. Corona verspreidt zich razendsnel in arme landen omdat er geen vaccins zijn. Heeft men nu werkelijk geen andere prioriteiten? Stop met deze onzin! Reserveer de ruimtereizen alleen voor wetenschappelijke doeleinden en verstoor verder die atmosfeer niet! Er is hier op aarde werk genoeg te doen!”

Sommigen zijn milder: „Deze rijke mannen houden van spelen en daar is niks mis mee, zolang ze naast deze acties dan ook wat meer doen voor mens, dier en natuur op aarde.” Anderen vinden de timing nu erg slecht, maar zien in de toekomst wel degelijk mogelijkheden: „Dit komt te vroeg. Wellicht veel en veel later in tijd zal dit ruimtetoerisme en misschien meer een reële optie worden. Sowieso is het verkennen van het heelal een volstrekt logisch proces in het verrijken van onze menselijke kennis.”