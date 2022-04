’Bevolking op aarde beperken’

De laatste jaren is de wereldbevolking enorm gegroeid. Alles moet wijken voor onze behoeften. Flora en fauna zijn ondergeschikt. Maar… stel je eens voor dat we hier in Nederland met 25% minder mensen zouden leven. Dan hebben we ook minder eten, energie, ruimte en spullen nodig. Geen files meer, de natuur blijft behouden. Er hoeft minder gebouwd te worden en windmolens (op zee) zijn overbodig. Dus waarom beperken we onze eigen voortplanting niet? Wauw, Nederland in een voortrekkersrol. Wat als de overheid voortaan alleen voor het eerste kind kinderbijslag overmaakt? Wil je een tweede dan betaal je die zelf en het derde en opvolgende kind worden flink belast. Genoeg voordelen als ouders hun aandacht niet over vier maar twee kinderen kunnen verdelen. Als Afrika het voorbeeld volgt en Europa helpt, niet met geld maar met anticonceptiemiddelen en gedegen onderwijs, wellicht kunnen we dan de klok nog terugdraaien en zonder schuldgevoel tien minuten warm douchen.

R. Aalders