Kringen Zonder ophef geen Kamervragen

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Klaar om een stukje te tikken over de ophef van de dag, was er geen ophef van de dag. Niet echt, althans. Een grijze deken van mist bedekte zowel letterlijk als figuurlijk ons land. Zo’n saaie, ophefvrije dag is zeldzaam. De laatste was op 11 april 1954.