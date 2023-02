Zzp’er het leven zuur maken lost niets op

Premium Het beste van De Telegraaf

’Zorgen over de zzp-explosie’ kopte deze krant vorige week op de voorpagina. Dit keer was het weer de baas van Randstad die de noodklok luidde over de zogenaamde ’doorgeschoten flexibilisering’ in ons land en het doemscenario schetste van grote groepen zzp’ers die straks te weinig pensioen hebben opgebouwd en in armoede zullen wegkwijnen.