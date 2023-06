Zeg nooit ’nooit’ (als het over Boris Johnson gaat)

In het vizier

Het Britse Lagerhuis is altijd goed voor een beetje drama. Neem de behandeling van het rapport waarin voormalig premier Boris Johnson van misleiding van het parlement werd beschuldigd. Als we de opgeklopte verhalen van vooral de oppositiepartijen moeten geloven, heeft er nog nooit verachtelijker personage rondgedwaald in het parlementsgebouw. Ze zullen trouwens op zoek moeten naar een nieuw doelwit. Johnson moet zijn Kamerpas inleveren.