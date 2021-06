Absurde beschuldigingen van complotdenkers

„Ik neem hier de leiding over!” Het geschreeuw van Micha Kat in de rechtbank galmt nog steeds door mijn hoofd. Hij stond, samen met bondgenoten Joost Knevel en Wouter Raatgever, afgelopen week voor de rechter in een kort geding dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen hen had aangespannen. Aanleiding zijn de berichten die zij via sociale media deelden over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in het dorp. RIVM-baas Jaap van Dissel zou daar volgens hen bij betrokken zijn. Na die berichten legden volgers bloemen op begraafplaats Vredehof in Bodegraven en plaatsten ze er bordjes met ’slachtoffers van kindermisbruik en satanische pedoterreur’. Tot afgrijzen van nabestaanden. De gemeente Bodegraven wil bij de rechter afdwingen dat het drietal stopt met die berichten.