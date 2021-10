Brief 2 ’Kernenergie op de agenda’

Buitenland

Europese Commissie zet deur op kier voor kernenergie

Het debat over kernenergie in de Europese Unie begint te kantelen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft op de top van regeringsleiders in Brussel voor het eerst uitgesproken dat gas én nucleair een belangrijke rol moeten hebben in de groene transitie.