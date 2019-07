’Huurmarkt verpest’

Huur van een flat van 80 m2 kost €2000 per maand. Wil je kopen dan kun je niet meer dan vijf maal je bruto inkomen lenen, dus in mijn geval €180.000. Oorzaak van deze scheefstand is dat beleggers woningen opkopen en verhuren. De huurprijs gaat steeds omhoog. Woningen zijn er om in te wonen en niet om in te beleggen!

Sonny Tjan, Buitenveldert