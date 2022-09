Premium Het beste van De Telegraaf

Al lang voor de energiecrisis hebben we in de Europese politiek het licht uitgedaan

Door Assita Kanko

We kijken in Europa naar de rest van de wereld met ogen van het verleden en een politieke correctheid die ons zo kwetsbaar maakt als porselein. Het zit bijna in ons systeem. Of het nu gaat over ons onderwijs, onze energiepolitiek of ons industriebeleid: we vergeten in onszelf te investeren en onze eigen talenten en capaciteiten te ontginnen.