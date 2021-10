Uitslag Stelling: Kat kan best binnenblijven

Sommige stemmers vinden het onzin dat hierover een rechtszaak komt. „We slaan echt in alles door”, zo meent een van hen. Iemand anders vindt dat Nederland grotere problemen heeft dan katten. „Wat een betutteling. Het zou hetzelfde zijn als je mensen vraagt binnen te blijven, omdat ze teveel schade aanrichten aan het milieu.”

Slechts een derde van de stemmers denkt dat katten gelukkig zijn als ze binnen moeten blijven. Een reactie: „Er zijn binnenkatten, maar er zijn ook katten die doodongelukkig worden als ze gekooid binnen zitten. Dan is binnenhouden dierenmishandeling.” Een andere respondent: „Buitenkatten zijn vaak veel gezonder dan binnenkatten. En ach, ze verschalken weleens een vogeltje, maar ook ratten en muizen en dat maakt ze juist weer nuttig.”

Een voorstander van de poezen-ophokplicht: „Binnenkatten zijn echt niet ongelukkig. Zielig zijn de katten die door hun eigenaren in de ochtend naar buiten worden gegooid. Die komen bij ons beschutting zoeken.” Een andere stemmer: „Als je kittens van jongs af laat wennen aan binnenblijven, dan gaat het vanzelf goed.”

De oplossing de poes net als een hond aangelijnd buiten laten lopen, vindt een meerderheid van de deelnemers een goed idee. Een respondent vindt het bijvoorbeeld oneerlijk dat honden wel aangelijnd buiten moeten lopen, dat eigenaren de poep moet opruimen en ze ook nog eens belasting moeten betalen. „Als ik mijn honden hun behoefte laat doen in de tuin van anderen, dan is dat een schande. Doet een kat het, dan wordt dat normaal gevonden.”

Het grote aantal muizen en vogels dat katten jaarlijks verschalken, beschouwt een meerderheid van de stemmers als een probleem. Daarbij vindt twee derde van de respondenten dat poezen en katers buiten zorgen voor overlast. Een opsomming: „Overal kattenstront, gejank en gekrijs als ze ruzie hebben en vermoorde vogels en andere nuttige dieren.” Een andere stemmer: „Je neemt geen kat om hem de hele tijd buiten te laten lopen en de tuin van de buren te gebruiken als kattenbak.”

Een overgrote meerderheid vindt dan ook dat eigenaren beter moeten letten op hun eigen Felix en Minoes. „Het is toch helemaal niet veilig voor katten om buiten te lopen? Zo worden ze prooi van dierenbeulen en lopen grote kans overreden te worden.”

Een stemmer heeft zelf al maatregelen genomen. „We hebben veel meer katten in de buurt gekregen en er zijn opvallend minder vogels. Ze poepen niet in de eigen tuin, maar in de onze, dus we hebben schrikdraad om de tuin en een waterpistool om ze te weren.”

Een ander probleem is dat de asiels overvol zitten met katten, en ook met honden. Een meerderheid vindt dat er in Nederland te veel van deze huisdieren zijn. Iemand schrijft: „Veel mensen namen met corona een katje, maar nu moeten we weer naar werk en blijven ze alleen thuis. Zielig.”

Dat de meeste stemmers vinden dat katten niet ’vrij’ buiten mogen lopen, heeft niets te maken met de liefde voor deze dieren. Bijna twee derde zegt een kattenliefhebber te zijn.