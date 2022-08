Premium Het beste van De Telegraaf

Column Assita Kanko Zodra zwarte mensen zelfredzaam blijken, toont links haar ware gezicht

Omdat ik zwart en niet links ben heb ik vaak te maken met veel haat en geweld online. In het begin raakte me dat diep maar later kwam dat steeds minder hard binnen omdat ik gekozen heb om op de essentie te focussen. Mijn werk. Hoewel het natuurlijk echt niet normaal is om in een democratie niet je eigen keuzes te mogen maken vanwege je kleur of sociale achtergrond. Ik denk vaak aan dat Burkinees spreekwoord dat mijn zusje me stuurde toen de haat zo intens werd op sociale media dat het haar zelfs opviel in Ouagadougou, een stad hier duizenden kilometers vandaan: „Een leeuwin kijkt niet om als er honden blaffen.” It is just noise, zou Michelle Obama zeggen.