’Ondernemersklimaat door milieuclubs verziekt’

Financieel

Shell wil eigen uitstoot 50% omlaag, verdient miljarden met hoge olie- en gasprijs

Olie- en gasconcern Shell wil dat de uitstoot van zijn eigen activiteiten in 2030 met 50% is verlaagd in vergelijking met het niveau van 2016. Dat meldde het bedrijf bij de publicatie van goede cijfers over het derde kwartaal.