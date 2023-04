Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Gefopt door een Franse boezem

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Het was een pikante foto, die van de Franse staatssecretaris Marlène Schiappa op de cover van Playboy. De bewindsvrouw had een interview gegeven aan het blootblad en poseerde daarvoor licht voorovergebogen, met een flink decolleté. Het ’o la la’-beeld werd vlak voordat de editie in de winkels lag dinsdag in internationale media alvast breed gedeeld. Ook door deze krant. Er was echter een probleem: de foto was niet echt.