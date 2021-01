’Zonder cash komen velen in geldnood’

Er gaan steeds meer stemmen op om zo min mogelijk met contant geld te betalen, merkt Carola In ’t Veld op. Maar zij vindt het verdwijnen van cash geld geen goed idee.

Het probleem is, dat er dan veel mensen in geldproblemen zullen komen. Als je een bepaald budget per week voor boodschappen in je portemonnee doet, zie je aan het eind van de week of je moet bezuinigen of juist wat extra’s kunt kopen. Met pinnen heb je dit overzicht niet. Je ziet wel het saldo op je rekening, maar ten eerste is dit een maandbedrag en ten tweede moeten er veel meer zaken dan boodschappen van worden betaald. Zodra iemand in de geldnood zit, zeggen de hulpverleners altijd als eerste: ’alle pinpassen weg’. Voor grote en/of incidentele aankopen is een pinpas prima, dan hoef je niet met veel cash over straat.

Carola In ’t Veld