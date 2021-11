Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Kritische blik bij klimaat verdacht

Door paul jansen Kopieer naar clipboard

Zijn journalisten van De Telegraaf klimaatontkenners? Ik krijg die vraag zo nu en dan, steevast van mensen die ons níet lezen. De veronderstelling is dat wij in dat sceptische kamp zitten omdat onze berichtgeving op dit thema kritisch is. Dat zou een pre moeten zijn – kritische journalistiek – maar in het klimaatdebat maakt het verdacht.