Brief 1 ’Oneven aantal is onlogisch’

Vaak hebben stellen beide (schoon)ouders nog in hun midden. Of men wenst twee bevriende stellen uit te nodigen of twee kinderen met aanhang. Er zijn voorbeelden genoeg. Wat heeft premier Rutte en zijn collegae in godsnaam bewogen om een oneven aantal bezoekers per huishouden toe te staan? Waar is het gezonde verstand gebleven op het Binnenhof? Ik houd mij als chronisch longpatiënt strikt aan de opgelegde maatregelen, maar eerlijk gezegd vind ik deze strafmaatregel volstrekt onlogisch en mede daarom ronduit onzinnig! Kunt U er niet even een persberichtje uit doen gaan, waarin U het maximum per direct verhoogd naar vier? Bij voorbaat mijn dank. Ook namens mijn bejaarde moeder, die nu moet schuiven tussen haar kinderen en kleinkinderen.

Nils de Heer, Santpoort Noord

