’’Groen’ kabinet niet zo slim bezig’

Lang geleden werd het melkquotum afgeschaft. Dus de boeren zagen hun kans schoon en breidden hun aantal koeien aan. En nu zitten we met een stikstofoverschot en de boeren worden zelfs geadviseerd te stoppen.

De biomassa-centrales moesten het gas vervangen. Om deze van brandstof te voorzien moesten veel bomen worden omgehakt, ondanks de belofte, dat er met afvalhout zou worden gestookt. We zien nu een kaalslag in de bossen, waarvan de tranen je in de ogen springen. Daar gaat onze strijd tegen de co2-uitstoot.

Luidruchtige waterpompen, slecht functionerende aardwarmte, zonnepaneelvelden, gigantische windmolens en nu nog de misrekening van het klimaatplan.

Gek hé, dat het draagvlak bij de bevolking steeds kleiner wordt.

Joke van Leeuwen, Amersfoort