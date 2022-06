Brief 2 ’Andere sectoren ook getroffen’

Even voor alle duidelijkheid: Ik ben woest om wat ze onze boeren aandoen, maar ook andere sectoren gaan kapot. Wat te denken van de zuivelindustrie of de veevoederproducenten, transportsector, producenten van kunstmest, zaden, etc.

Het stikstofbeleid is een door ambtenaren op papier gecreëerd probleem. Een boer in Nederland moet zijn bedrijf verkopen vanwege de stikstofuitstoot en nog geen 600 meter verderop in Duitsland breidt een varkensboer zijn stallen uit met een drievoud aan dieren. Hoe is het mogelijk?

Ondertussen groeit de bevolking, er komen alleen al aan immigranten zo’n 100.000 mensen per jaar erbij. Die moeten allemaal eten. En wat doen wij? Wij jagen de voedselproducenten het land uit om als volgt het voedsel voor meer geld weer te importeren met vrachtwagens, treinen en schepen vanuit het buitenland. En dat is dan wel goed voor het klimaat?

Fenna Koops, Groningen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: