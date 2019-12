’Alleenstaande oudere vast aan huis’

Toename valdoden ouderen. Een belangrijke oorzaak ontbreekt in dit bericht, namelijk de trap in huis. Verhuizen naar een appartementje is de oplossing. En je laat ook nog eens een eengezinswoning achter voor een familie.

Maar onze overheid meent dat dit nu juist het moment is om dat voor een grote groep ouderen onmogelijk te maken door de inkomensgrens voor alleenstaanden fors te verlagen, zodat een sociale huurwoning onbereikbaar wordt. Straks gaat mijn bed naar de woonkamer (gezellig!) en blijft de bovenverdieping ongebruikt. Goed doordacht!

Elle Voort, Hellevoetsluis