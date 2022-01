’Stem niet op coalitiepartijen’

We hebben nu allemaal gehoord wat Rutte heeft gezegd over de koppeling van het minimumloon aan de AOW. Hij wil er niets van weten en zegt gewoon: ’Wij doen het niet.’ Wat wij als AOW’ers en gepensioneerden ( 3,3 miljoen stemgerechtigden) nu moeten zeggen: ’Rutte, wij stemmen in maart aanstaande niet op de VVD en de andere partijen van de coalitie’. Dit is onze enige en wettelijke kans.

U zult zien dat ze zich een hoedje schrikken. Echt, geloof mij. Er komen dan stevige veranderingen voor de AOW en de pensioenen. Doen wij dit niet, dan moeten wij niet langer zeuren.

F. Meyers, Den Helder