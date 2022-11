Brief 1: ’Bizarre schuldbekentenis van Matthijs’

WK voetbal

Prachtig: Engeland-aanvaller Jack Grealish lost na goal belofte in aan zieke fan Finlay (11)

Jack Grealish scoorde de 5-1 in de wedstrijd van Engeland tegen Iran en vierde dat doelpunt met een bijzonder dansje, waarbij hij zijn armen in een golfbeweging op een neer bewoog. In een emotioneel filmpje dat Manchester City begin deze maand op zijn social media postte, vinden we de verklaring.