’Collectieve voorzieningen uitgehold’

Naar aanleiding van de ingezonden brief ’Zorgcowboys’ over misstanden in de zorg (Tel. 29/6) vraagt B. v. Stigt zich af of er geen Nationaal Zorgfonds moet worden opricht. (Tel. 2/7) Dit voorstel is absoluut overbodig en niet aan de orde, vindt W. de Brouwer.